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Регионы России

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Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России в июле

Средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России в июле

Средняя заработная плата в июле 2026 года превысила 100 тысяч рублей в 22 регионах России. Согласно данным Росстата, самыми высокими зарплатами отличились Чукотка и Магаданская область, где средний показатель превысил 200 тысяч рублей.

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