Более 55 млн.туристов посетило Крым с 2014 года

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Крым – уникальный регион. Природные богатства и историко-культурное наследие нашего полуострова создают практически безграничный потенциал для развития туротрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии