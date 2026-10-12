Право на удар или кто выбирает цель Эрик Шмидт описывает дилемму при потере связи с оператором именно так: «Дрон либо становится бесполезным, либо завершает атаку самостоятельно» (перевод с английского).
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