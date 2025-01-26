В США объявили претендентов на «Оскар»: кто возьмет трофей

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар» 2025 года. Этот год обещает стать знаковым для мира кино: в списке претендентов – яркие проекты, демонстрирующие новые грани кинематографического искусства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии