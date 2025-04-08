Черчесов о 3-м месте «Зенита»: «Если 6 лет подряд выигрываешь РПЛ, может быть мини-спад. Большая группа игроков ушла, большая пришла – надо на ходу выстраивать новую команду»

После 23 туров петербуржцы занимают в таблице Мир РПЛ 3-е место. — Вас не удивляет, что «Зенит» [перед матчем с «Краснодаром»] не является фаворитом чемпионата? — Фаворит, не фаворит… Это мало что значит.