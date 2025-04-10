Соединенные Штаты уничтожили Украину, в Вашингтоне никого не волнует судьба постсоветской страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, опубликованной в социальной сети X.
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