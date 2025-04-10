Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Байкова Байкова
    Вам что, литты, много в стране? Присылайте,будет мало,а может и вообще мужиков не будетЛатвия заявила о ...
  • Катя Котова
    Губерниева нужно проверить на иностранное финансирование.Губерниев вновь з...
  • Леонид Никитин
    Губерниев враг России! Все время держит фигу в кармане.Губерниев вновь з...

Карлсон заявил об уничтожении Украины

Карлсон заявил об уничтожении Украины

Соединенные Штаты уничтожили Украину, в Вашингтоне никого не волнует судьба постсоветской страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом, опубликованной в социальной сети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх