ВСУ в отчаянии: новости СВО от 31 января 2025. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 1072-й день спецоперации России на Украине

На различных направлениях СВО продолжаются активные боевые действия: российские войска добились успехов в районе Часова Яра, Покровска и Угледара, но на некоторых участках фронта сохраняются позиционные бои.
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