Axios: Израиль попросил дипломатов повлиять на политиков в связи с обращением ЮАР в ООН

Израильский МИД распространил телеграмму к посольствам, в которой инструктирует их о необходимости оказать влияние на политиков и дипломатов в странах пребывания, чтобы они сделали заявления против обращения ЮАР в Международный суд ООН, в котором Израиль обвиняется в геноциде.
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