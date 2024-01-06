Axios: Израиль попросил дипломатов повлиять на политиков в связи с обращением ЮАР в ООН

Израильский МИД распространил телеграмму к посольствам, в которой инструктирует их о необходимости оказать влияние на политиков и дипломатов в странах пребывания, чтобы они сделали заявления против обращения ЮАР в Международный суд ООН, в котором Израиль обвиняется в геноциде.