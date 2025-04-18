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Пункт-А

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Астраханская таможня накрыла канал контрабанды наркотических веществ из Китая

Астраханская таможня накрыла канал контрабанды наркотических веществ из Китая

Крупная ОПГ действовала сразу на территории двух регионов - Астраханской и Волгоградской областях. Сотрудники таможни задержали в почтовом отделении города Волжский 27-летнего молодого человека, который пришел забирать посылку из Китая.

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