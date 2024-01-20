90-е годы подарили нам множество ярких звёзд шоу-бизнеса и кино, чьи образы навсегда врезались в память.
Без глянца и блеска: знаменитости 90-х в жизни. Удивительные фото
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Басков солист европейских сцен а у нас его не приняли на работу даже в провинциальную филармонию!
Ответить
15 час.
Виталий Кирпиченко
Про мыло много сказано, а Лещенко, Кобзон, Магомаев, Захаров, Гуляев... наверное, за мусор приняли?
Ответить
15 час.
Сергей Лепехов
Басков - талант. Боярский, Валерия - ещё туда-сюда. Остальные - просто попса...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии