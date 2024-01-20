На руинах Стра...
ГлавнаяБлог Хроники развала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

На руинах Страны Советов

26 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    пьяные застолья в кремле начались с въездом туда ы 1918-м балвшивиков , а во времена кровавого упыря пьянка стали про...Когда в России пи...
  • Ингерман Ланская
    А сегодня в России пьют Намного меньше, чем в РИ, а уж в сравнении с совком, то в десятки раз меньше - подростковый а...Когда в России пи...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии всегда пили много - поводы были почти ежедневно. пьяных во все времена можно было увидеть Везде - валялись...Когда в России пи...

Без глянца и блеска: знаменитости 90-х в жизни. Удивительные фото

Без глянца и блеска: знаменитости 90-х в жизни. Удивительные фото

90-е годы подарили нам множество ярких звёзд шоу-бизнеса и кино, чьи образы навсегда врезались в память.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
Басков солист европейских сцен а у нас его не приняли на работу даже в провинциальную филармонию!
Ответить
15 час.
Виталий Кирпиченко
Про мыло много сказано, а Лещенко, Кобзон, Магомаев, Захаров, Гуляев... наверное, за мусор приняли?
Ответить
15 час.
Сергей Лепехов
Басков - талант. Боярский, Валерия - ещё туда-сюда. Остальные - просто попса...
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх