Эйфелева башня горит: пользователей Сети обманул ролик, сгенерированный ИИ

Пожар на Эйфелевой башне / © Midjourney Видео и снимки с «горящей» Эйфелевой башней легко проверить: достаточно зайти на сайт с прямой трансляцией с камеры, которая показывает главную достопримечательность столицы Франции.
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