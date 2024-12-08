В Киеве предполагают, что Запад готовит Зеленскому «золотое изгнание» в Лондоне

В Киеве начали ходить слухи о подготовке «золотого изгнания» Владимира Зеленского в Лондон сразу после достижения договоренностей о прекращении огня, пишет испанская газета El Mundo со ссылкой на источники в дипломатических кругах Украины.
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