В Киеве предполагают, что Запад готовит Зеленскому «золотое изгнание» в Лондоне

Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Комментарии
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АИ
Арсен Исмаилов
СУДИТЬ ДЕБИЛОВ СУДОМ НОВОРОССИИ !!!
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16 час.
Сергей
Зедрот с своей вафленой хуяшко и родаками - все ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПО ЛЕДОРУБУ!!!!!!!!!!!!!!!!
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15 час.

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