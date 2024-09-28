Грузия сохранит суверенитет только отказавшись от Запада — лидер партии

Победа прозападных сил в Грузии, может привести не к сближению с Западом, а к вводу в Грузию российских войск с полной потерей суверенитета, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 27 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».