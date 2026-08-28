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ЦБ предложил в два раза увеличить лимит выдачи наличных из кассы для МФО

Банк России подготовил проект изменений, согласно которому предлагается увеличить лимит выдачи наличных для микрофинансовых организаций с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для ломбардов — до 200 тысяч рублей (согласно действующему указанию, для них также действует лимит в 50 тысяч рублей)*.

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