ЦБ предложил в два раза увеличить лимит выдачи наличных из кассы для МФО

Банк России подготовил проект изменений, согласно которому предлагается увеличить лимит выдачи наличных для микрофинансовых организаций с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, а для ломбардов — до 200 тысяч рублей (согласно действующему указанию, для них также действует лимит в 50 тысяч рублей)*.