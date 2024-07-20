План США в Японии сорвался

План США по использованию заводов в Японии для увеличения производства ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing.
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