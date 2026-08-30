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Царьград

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Федерер принят в Зал славы тенниса за выдающиеся достижения

Федерер принят в Зал славы тенниса за выдающиеся достижения

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, был включен в Международный зал теннисной славы.

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