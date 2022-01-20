Всё об оружии

74 203 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Нормальная жизнь - это жизнь без войны. Не обязательно присоединять к России. Признать независимость этих республик и...Единственное, что...
  • дмитрий морозов
    А стоит ли тогда вообще тратить деньги на Вооружённые силы, если резона особого не будет, а Штатам какая нужда объявл...Войны не будет! Х...
  • Александр Клово
    Смотрел вчера 59,99 минут. Как ведущий впадал в истерику, когда российские гости защищали Донбасс. Его била подучия о...Единственное, что...

Оплата всех налогов одним платежом: «Единая Россия» упростит оплату налоговых обязательств

Оплата всех налогов одним платежом: «Единая Россия» упростит оплату налоговых обязательств

А также защитит добросовестных налогоплательщиков от избыточной отчетностиПавел ЧЕРНЫШОВ Фото: Мария ЛЕНЦ 18 января Экспертный совет «Единой России» поддержал пакет законопроектов о введении единого налогового счета и автоматизированной упрощенной системе налогообложения Напомним, для совершенствования подходов к законопроектной работе 11 ноября 2021 года Президиум Генсовета «Единой России» принял решение о создании Координационного совета при думской фракции и Экспертного совета по законотворческой деятельности партии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх