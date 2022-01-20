Оплата всех налогов одним платежом: «Единая Россия» упростит оплату налоговых обязательств

А также защитит добросовестных налогоплательщиков от избыточной отчетностиПавел ЧЕРНЫШОВ Фото: Мария ЛЕНЦ 18 января Экспертный совет «Единой России» поддержал пакет законопроектов о введении единого налогового счета и автоматизированной упрощенной системе налогообложения Напомним, для совершенствования подходов к законопроектной работе 11 ноября 2021 года Президиум Генсовета «Единой России» принял решение о создании Координационного совета при думской фракции и Экспертного совета по законотворческой деятельности партии.