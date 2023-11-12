Михаил Гуцериев: Гнойник антисемитизма надо вскрывать, а не замазывать румянами демагогии

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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Igor Lemeha
Гуцериев-это уважаемый олигарх с Кавказа, владелец сети супермаркетов М-видео и Эльдорадо?
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Рисковый мужик Михаил. Решил лишить народ праздника.
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13 час.

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