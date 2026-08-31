В Тульской области сбиты два украинских беспилотника

Сбитые беспилотники не нанесли разрушений, пострадавших нет, сообщил губернатор Тульской области.Два украинских беспилотники были сбиты над Тульской областью, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
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