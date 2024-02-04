Экс-посол в НАТО: удары США на Ближнем Востоке направили конкретный сигнал Ирану

Бывший посол США в НАТО Курт Волкер заявил, что администрация президента США Джо Байдена ударами по Ближнему Востоку направила конкретный сигнал Ирану, в то же время исключив атаки по территории этой страны.
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