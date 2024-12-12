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Белый дом: в ФБР не могут установить, что за дроны жители видели над Нью-Джерси

Белый дом: в ФБР не могут установить, что за дроны жители видели над Нью-Джерси

Федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает РИА Новости.

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