Белый дом: в ФБР не могут установить, что за дроны жители видели над Нью-Джерси

Федеральные ведомства пока не могут точно определить, что именно за дроны замечают жители Нью-Джерси, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, передает РИА Новости.
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