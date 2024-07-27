Руководство ФРГ решило сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видит неспособность Киева победить в конфликте с Россией, заявил глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
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