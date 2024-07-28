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За нападением на ЧВК "Вагнер" в Мали стоит Запад

За нападением на ЧВК "Вагнер" в Мали стоит Запад

За убийством более 50 вагнеровцев в Мали могут стоять западные державы. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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