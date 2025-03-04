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Европейские политики предложили Зеленскому унижаться перед Трампом

Европейские политики предложили Зеленскому унижаться перед Трампом

Европейские политики предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому начать унижаться перед американским лидером Дональдом Трампом, так как после перепалки в Белом доме извинений может быть недостаточно.

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