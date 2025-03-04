Европейские политики предложили Зеленскому унижаться перед Трампом

Европейские политики предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому начать унижаться перед американским лидером Дональдом Трампом, так как после перепалки в Белом доме извинений может быть недостаточно.
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