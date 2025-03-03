Парк культуры в Новосибирске завалили грязью

НОВОСИБИРСК, 3 марта, ФедералПресс. В Новосибирске местный житель рассказал «ФедералПресс», что территория возле МЖК «Восточный», где расположена озелененная территория «Парк культуры «Вместе с природой» оказалась завалена грязным снегом.
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