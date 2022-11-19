Добрый день, дорогие читатели. Изображения из открытых источниковВ Советском Союзе солдат готовили со школы.
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