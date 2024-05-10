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Операторы FPV-дронов уничтожили пункты и боевиков ВСУ в приграничном районе

Операторы FPV-беспилотников группировки прикрытия госграницы в ходе проведения спецоперации РФ уничтожили наблюдательные пункты и боевиков украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на Украине.

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