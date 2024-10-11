Свердловский боец СВО без ноги нашел работу на железной дороге. Фото

Уроженец поселка Кузино Александр Верхотуров, который отправился добровольцем в зону специальной военной операции РФ на Украине и потерял ногу в тяжелом бою, а после возвращения в родное село начал работать на Свердловской железной дороге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии