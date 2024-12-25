В ООН собирают заседание Совета Безопасности в связи с действиями хуситов

На 30 декабря назначено заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами йеменских хуситов по территории Израиля, 25 декабря сообщила пресс-служба постоянного представительства еврейского государства при всемирной организации.
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