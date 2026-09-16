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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Сергачев: «Если твоя стоимость 12-13 млн, а команда дает 10, то обязан просить 13. Бывает, генменеджер не может дать, тогда просишь плюшки – выплату, чтобы деньги в банк положить»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев в блоге на Спортсе’’ рассказал о том, как в НХЛ проходят переговоры о контрактах.

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