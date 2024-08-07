В крупнейшем районе Владивостока появится новый парк

Во Владивостоке на улице Кирова, 116 благоустроят общественную территорию в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает PRIMPRESS.
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