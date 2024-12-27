В 6 из 10 компаний областного центра 28 декабря будет обычным рабочим днём — опрос SuperJob.В ходе опроса, проведенного среди представителей кадровых служб компаний, работающих по пятидневке, выяснилось, что в каждой четвёртой организации сотрудники смогут уйти домой раньше положенного времени.