В Бобруйске на перекрестке два автомобиля столкнулись так, что вещи из машин и обломки разлетелись на метры вокруг - это попа...

В Бобруйске на перекрестке два автомобиля столкнулись так, что вещи из машин и обломки разлетелись на метры вокруг - это попало на видеоФото: скриншот видеоВ Бобруйске на перекрестке столкнулись два автомобиля, пострадал 1 человек, сообщает ГАИ Могилевщины.