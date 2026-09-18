Пашинян допустил пересмотр условий пребывания российской военной базы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана обсуждать условия пребывания на территории республики 102-й российской военной базы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Украинский фронт,...
- Спутник «Космос» ...
- Притащил пейджер ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым