Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

«Барса» предложит Бальде улучшенный 5-летний контракт. Возможные отступные – 1 млрд евро

«Барселона» готовит новый контракт для Алекса Бальде. Фабрицио Романо сообщает, что новое соглашение 19-летнего защитника будет рассчитано на пять лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх