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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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66 очков Зака Лавина и Коби Уайта на двоих помогли «Чикаго» обыграть «Нью-Йорк»

Матч, включавший церемонию в честь окончания карьеры Деррика Роуза, завершился в пользу «Чикаго» со счетом 139:126.

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