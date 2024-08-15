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Половина компаний планируют переход с западных ITSM-систем на отечественные

Половина компаний планируют переход с западных ITSM-систем на отечественные

В 2022 году почти половина вендоров-поставщиков ITSM-систем покинули российский рынок. Группа компаний IBS и компания "РТК ИТ Плюс" провели опрос среди компаний enterprise-уровня и выяснили, какими темпами идет импортозамещение ESM-платформ, а также какой функционал для компаний крайне важен.

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