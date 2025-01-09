15 запоминающихся смс-фрагментов, которые вызывают улыбку

Юмор, курьезы и запоминающиеся обсуждения - это то, что часто присутствует в наших переписках. Признавайтесь, часто ли вы делаете скриншот, чтобы запечатлеть тот или иной смс-фрагмент? Некоторые пользователи сети даже выкладывают свои диалоги в сеть, чтобы поднять настроение другим:1.