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Паралимпийцы, приехавшие на чемпионат России, не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось карабкаться по ступенькам

Участники чемпионата России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходит в Чебоксарах, не смогли самостоятельно попасть в гостиницу из-за неподготовленного пандуса.

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