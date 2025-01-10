Откуда у части представителей власти «барские замашки»?

Сергей Рубцов Этих пидоров ставить к стенке как в КИТАЕ и все будет Хорошо!!!!

Галина Обожина Ну и сволочь! Такие, как он, плевать хотели на "Кодекс чести", они только на наказание рублем могут реагировать и на Закон о НЕМЕДЛЕННОМ лишении занимаемой должности за любое некорректное высказывание (то бишь ХАМСТВО). К великому сожалению, такой Закон у нас никогда не появится.