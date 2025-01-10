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Откуда у части представителей власти «барские замашки»?

Откуда у части представителей власти «барские замашки»?

Жительницы Марий Эл написали депутату про рост цен. В ответ он назвал их «хабалками» и предложил «побиться головами о стену».

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Комментарии
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Сергей Рубцов
Этих пидоров ставить к стенке как в КИТАЕ и все будет Хорошо!!!!
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23 час.
Галина Обожина
Ну и сволочь! Такие, как он, плевать хотели на &quot;Кодекс чести&quot;, они только на наказание рублем могут реагировать и на Закон о  НЕМЕДЛЕННОМ  лишении занимаемой должности за любое некорректное высказывание (то бишь  ХАМСТВО). К великому сожалению, такой Закон у нас никогда не появится.
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23 час.
Дмитрий Бакланов
Но депутат действительно не обязан народу. Он.для избрания себя в депутаты. платил определенным людям. вот им он и обязан. А народ тут не при делах.
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18 час.

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