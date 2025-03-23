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30-летний водитель без прав погиб в ДТП с двумя мотоциклами в Новосибирской области

30-летний водитель без прав погиб в ДТП с двумя мотоциклами в Новосибирской области

В два часа ночи мужчина на "Иже" въехал в припаркованный "Урал".В Усть-Таркском районе Новосибирской области произошло ДТП с участием сразу двух мотоциклов.

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