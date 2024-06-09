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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы из Саудовской Аравии интересуются хавбеком «Крыльев» Рахмановичем («СЭ»)

Конкретных предложений пока сделано не было, как утверждает «Спорт-Экспресс».  30-летний босниец выступает за «Крылья» с сентября 2022 года.

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