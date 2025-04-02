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Царьград

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Откройте "Финку"! Европейский суд по правам человека встал на русскую сторону

Откройте "Финку"! Европейский суд по правам человека встал на русскую сторону

ЕСПЧ требует у финских властей обосновать, почему те закрыли границу с Россией.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на жалобу 9 граждан России, требует от властей Финляндии объяснить причины закрытия финско-российской границы, пишет Helsingin Sanomat.

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