Откройте "Финку"! Европейский суд по правам человека встал на русскую сторону

ЕСПЧ требует у финских властей обосновать, почему те закрыли границу с Россией.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на жалобу 9 граждан России, требует от властей Финляндии объяснить причины закрытия финско-российской границы, пишет Helsingin Sanomat.