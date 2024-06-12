Белорусы представили гибридный тягач будущего MAZ-Х

MAZ-X (другое название МАЗ-545000) построен на основе гибридной платформы, которая включает 300-сильный дизельный двигатель, электрогенератор, литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 100 кВт·ч, два тяговых 200-киловаттных электромотора и буферный накопитель с системой рекуперации энергии торможения.