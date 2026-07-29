Дело об убийстве мальчика под Петербургом вышло на новый этап. Что известно

Дело об убийстве ребенка под Петербургом получило новое развитие.Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика и совершении в отношении ребенка насильственных действий сексуального характера.