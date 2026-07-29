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Царьград

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Дело об убийстве мальчика под Петербургом вышло на новый этап. Что известно

Дело об убийстве мальчика под Петербургом вышло на новый этап. Что известно

Дело об убийстве ребенка под Петербургом получило новое развитие.Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ленинградской области Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве девятилетнего мальчика и совершении в отношении ребенка насильственных действий сексуального характера.

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