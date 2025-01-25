Компания PowerColor выпустила новые видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT с красивым дизайном и тремя вентиляторамиКомпания PowerColor подготовила еще две модели Radeon RX 9070 XT AIB, которые теперь доступны на официальном сайте.
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