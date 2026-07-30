В Мадриде и Авиле отменили объявленную из-за пожаров ЧС

МАДРИД, 30 июля. /ТАСС/. Власти Испании приняли решение отменить действие чрезвычайной ситуации общенационального уровня в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), объявленной в связи с лесными пожарами.
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