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15 октября откроются предзаказы на контроллер Elite Series 2 и Xbox Series X в стиле Halo Infinite

15 октября откроются предзаказы на контроллер Elite Series 2 и Xbox Series X в стиле Halo Infinite

Microsoft сообщила, что уже 15 октября в 10-00 по московскому времени начнет собирать в России предзаказы на консоль Xbox Series X, выполненную в дизайне предстоящей Halo Infinite.

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