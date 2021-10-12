15 октября откроются предзаказы на контроллер Elite Series 2 и Xbox Series X в стиле Halo Infinite

Microsoft сообщила, что уже 15 октября в 10-00 по московскому времени начнет собирать в России предзаказы на консоль Xbox Series X, выполненную в дизайне предстоящей Halo Infinite.
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