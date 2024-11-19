В России объемы выдачи кредитов наличными сократились на 51%

За октябрь банки выдали россиянам 1,68 млн кредитов наличными на 274,39 млрд рублей. В годовом отношении количество выдач сократилось на 41%, объем — на 51%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия» 15 ноября.