ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ. ВИД ОТ ВХОДА. 2-ой ЭТАЖ. (Дизайн-проект интерьера загородного дома п.Юдино)

Эта спальня — пример того, как брутальность индустриального стиля превращается в пространство для глубокого покоя: здесь нет нарочитой мягкости, но есть редкая, собранная тишина, в которой легко услышать собственные мысли.
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