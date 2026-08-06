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ПЕКАШЕВ АНДРЕЙ

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ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ. ВИД ОТ ВХОДА. 2-ой ЭТАЖ. (Дизайн-проект интерьера загородного дома п.Юдино)

ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ. ВИД ОТ ВХОДА. 2-ой ЭТАЖ. (Дизайн-проект интерьера загородного дома п.Юдино)

Эта спальня — пример того, как брутальность индустриального стиля превращается в пространство для глубокого покоя: здесь нет нарочитой мягкости, но есть редкая, собранная тишина, в которой легко услышать собственные мысли.

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Андрей Пекашев
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